Togo: Equité, égalité, prospérité

'Nous souhaitons faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance', explique la ministre.

En 2015 - année de référence - 53,7% de femmes étaient actives dans le secteur économique (contre 46,3% d'hommes). Dans l'administration, les femmes sont passées de 15,4% en 2011 à 35,81% quatre an plus tard.

Les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie politique et publique. Les chiffres communiqués jeudi par Kolani Tchabinandi Yentchare, la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme en attestent.

