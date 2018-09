Burkina Faso: Politique - Le parti du lion «griffe» Newton Ahmed Barry

Au Burkina Faso, les habitants de la région de l'Est, en proie à des attaques récurrentes depuis… Plus »

«Newton Ahmed Barry est en train de perdre sa crédibilité. La Ceni doit avoir un rôle de neutralité. Une Ceni neutre à l'avantage de rassembler les acteurs et de faire en sorte qu'au bout du processus des élections, les vaincus saluent les vainqueurs et vice versa» a martelé Rabi Yameogo, secrétaire général national du parti du «Lion».

Selon les conférenciers du jour, le premier responsable de la Ceni s'est fait «l'avocat de la majorité en défendant des points non consensuels comme l'arrimage du fichier électoral à celui de l'Oni, l'enrôlement par SMS et la limitation des pièces de votation à la seule CNIB ».

En se basant sur ce fait, l'UPC dénonce une «dérive» du président de la Ceni et cherche à savoir «si le président de la Ceni maîtrise les textes qui régissent son institution et le processus électoral dans notre pays». «Ce n'est pas intéressant que l'organe chargé de l'organisation des élections se conduise dans des péripéties.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.