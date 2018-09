Congo-Brazzaville: Statistiques - Des experts évaluent l'impact du PSTAT

Entré en vigueur en avril 2015, le PSTAT est cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale pour une durée de cinq ans. Il vise essentiellement le renforcement du système statistique national dans la production des données statistiques de qualité et l'accroissement de la demande en informations statistiques.

À cet effet, la revue à mi-parcours devra aider à faire le point sur l'état d'avancement dans la mise en œuvre du projet et à en tirer les leçons avant de proposer des ajustements », a-t- il estimé, le 6 septembre, lors d'une rencontre avec les parties prenantes.

Le coordonnateur du PSTAT, Dominique Kimpouni, veut y croire. « L'évaluation doit permettre d'identifier les forces et faiblesses internes du projet, celles dues à son organisation propre et à son environnement institutionnel.

Les deux hommes iront à la rencontre des cadres des ministères sectoriels, de l'Institut national de la statistique et des centres de recherche. Ils vont organiser durant les enquêtes des entretiens individuels et des discussions en groupe (focus groups) avec les bénéficiaires.

La revue à mi-parcours du PSTAT est conduite par deux consultants internationaux, le Pr Grégoire Kankwanda Ebulelang et Serge Bokuma Onsiti. Leur mission a normalement démarré depuis le depuis le 28 août dernier et consiste à évaluer les objectifs et stratégies du projet en lien avec son document cadre.

