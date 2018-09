Tunisie: Retenir la leçon du Mondial

L'effet surprise est donc un détail et pas le moindre à prendre en considération dans la confrontation de ce dimanche, sachant que le partage des points serait à l'honneur du Swaziland et donnerait l'occasion aux Egyptiens de se rattraper après la défaite concédée devant notre sélection nationale lors de la première journée de la phase des groupes.

N'avons-nous pas encaissé le but de la défaite dans la première minute du temps additionnel ?! Un but qui a changé à jamais le cours de notre participation à la dernière Coupe du monde. Imaginez ce qu'aurait été notre participation si nous avions fait match nul avec l'Angleterre. Un deuxième enseignement à prendre aussi en considération, c'est qu'il faut prendre nos adversaires à leur juste valeur. Surestimer un adversaire ou le prendre au contraire à la légère nous a fait souvent courir à notre perte.

S'il y a un enseignement majeur à retenir de notre participation au Mondial de Russie, c'est que nous sommes en mesure d'aller loin, sauf que sur le terrain, nous gâchons tous les efforts fournis en fin de matches en encaissant des buts sur des erreurs anodines à cause du fléchissement mental et du manque de concentration dans les dernières minutes, voire dans le temps additionnel.

A notre humble avis, nos joueurs doivent prendre la mesure de leurs moyens et jouer pour la victoire et rien que la victoire. Cela leur éviterait les mauvaises surprises et leur assurerait de conserver la tête du classement du groupe « J », obtenue grâce à la victoire remportée lors de la première journée de la phase des groupes devant l'Egypte (1-0).

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.