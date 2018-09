Tunisie: Les raisons d'une grève de 24 heures

Malgré ce report, les agents de la Sncft ont constaté que le dossier n'a pas été traité sérieusement par les autorités compétentes, ce qui suscite l'inquiétude et l'étonnement en même temps. Face à cette situation difficile - qui n'arrange ni les voyageurs ni les agents de la société - il a été décidé d'entrer en grève de 24 heures. La Fédération présente, cependant, ses excuses aux clients de la Sncft pour cet inconvénient dû à ce mouvement de grève rendu nécessaire dans le but de protéger la pérennité de la société.

Notre interlocuteur indique que la fermeture de ligne numéro 13 reliant Sfax à Gafsa depuis 2012 a causé, selon ses dires, la perte de plus de 6.867 journées de travail et a engendré des pertes énormes à la société estimées à plus de 341 millions de dinars. Après avoir repris du service quelques années après, cette ligne a de nouveau été fermée plusieurs fois notamment en 2017 suite à 102 sit-in organisés sur le rail, ce qui a engendré la perte de 359 journées de travail. Et les responsables n'ont pas daigné réagir pour trouver des solutions pertinentes à une situation précaire qui perdure.

