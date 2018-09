Tunisie: La rentrée universitaire sous de bons auspices

Comme nous l'a indiqué le professeur Hédi Khaïri, doyen de la faculté de Médecine de Sousse, cette institution compte actuellement 1.289 étudiants (de la 1ère à la 5e année) et 500 enseignants entre professeurs, maîtres de conférences, agrégés et assistants. La faculté, a-t-il ajouté, est dotée de 8 départements réservés à l'enseignement des sciences fondamentales de médecine, de la chirurgie et de la santé communautaire.

Il a noté que toutes les spécialités médicales sont incluses dans ces départements dont la psychiatrie, la médecine légale, la médecine du travail, la médecine d'urgence, la chirurgie générale, l'orthopédie, les maladies cardiovasculaires, la chirurgie maxillo- faciale, l'ORL, l'ophtalmologie, l'anatomie, la physiologie, la biophysique, la génétique, la micro-biologie.

Nouvelles réformes et cursus des études médicales

Le cursus des études médicales comporte 3 cycles. Le premier d'une durée de deux ans comporte un programme basé essentiellement sur les sciences fondamentales médicales avec l'initiation des habiletés cliniques. Le second cycle d'une durée de 4 ans comporte un programme basé sur les principales pathologies médico-chirurgicales (chirurgie générale, cardiologie, pédiatrie, gynécologie)... avec l'enseignement des aspects médico-sociaux de la santé comme l'épidémiologie, l'économie de la santé, la recherche dans le domaine des sciences de la santé... , ainsi que des aspects médico-légaux éthiques de la profession médicale.

Le troisième cycle dure selon les spécialités entre 3, 4 et 5 ans. C'est ainsi que le 3e cycle dure 3 ans pour la nouvelle spécialité, à savoir le «médecin de famille», et ce, d'après la nouvelle réforme du régime des études médicales instituée en 2018.

Il dure 4 ans pour quelques spécialités dont la pédiatrie, la médecine d'urgence et enfin 5 ans pour quelques spécialités dont la chirurgie générale, la gynécologie, la psychiatrie...

Il a noté que la faculté de médecine envisage de lancer, au cours de cette année, un certificat d'études complémentaires (CEC) en médecine scolaire pour les étudiants du 3e cycle et les médecins diplômés. Il a remarqué que le nouveau programme des études médicales, initié et appliqué dès 2016, concerne cette année la 3e année des études médicales avec une formation basée sur les compétences et qui se fera essentiellement en milieu clinique dans divers services médico-chirurgicaux.

Partenariat avec l'université japonaise de Tsukuba

Le doyen nous a révélé que dans le cadre du projet «Satreps 2» (projet de valorisation des bio-ressources et particulièrement les plantes médicinales), une délégation de chercheurs japonais de l'université de Tsukuba conduite par le professeur «Hiroka Isoda» -- directeur de l'Arena (alliance pour la recherche en Afrique du Nord) --, accompagnée d'industriels japonais, s'est entretenue avec les responsables de l'Université de Sousse et de la faculté de Médecine, le mercredi 5 août, en vue de développer et de dynamiser la coopération entre l'Université japonaise de Tsukuba, l'Université de Sousse et la faculté de Médecine.

Il a enfin indiqué que l'amicale des enseignants de la faculté de Médecine de Sousse compte organiser cette année, et comme d'habitude, «les journées médicales et chirurgicales du centre» ( mois de mars 2019), les colloques et les conférences scientifiques ainsi que d'autres manifestations socio-culturelles dont les excursions, les expositions, les cérémonies de remise des prix aux lauréats...