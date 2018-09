Tunisie: Une collecte de 20 mille dinars au profit des villages SOS

Cultiver l'esprit d'équipe

L'action solidaire a été organisée sous forme de compétitions. Les collaborateurs ont été regroupés en plusieurs équipes. L'équipe gagnante est celle qui a enregistré le meilleur score, calculé sur la base de la somme collectée en son sein, pondéré par le score obtenu lors des compétitions sportives «Team Building». Ces compétitions ont fait l'objet de la journée «Citizen Commitment Time». Outre l'engagement solidaire, l'événement vise également à renforcer les liens entre les collaborateurs, à travers les activités ludiques dans une atmosphère conviviale.

Environ 230 collaborateurs venus des quatre coins de la Tunisie avec les membres du comité de direction se sont rassemblés dans le village côtier d'El Haouaria. L'événement était également une occasion pour une dizaine d'enfants des villages SOS Akouda et SOS Gammarth de profiter d'une journée de divertissement à la plage. «Cet événement nous permet de partager la joie suscitée par l'engagement solidaire de nos collaborateurs envers les enfants des villages de Akouda et de Gammarth. Des enfants qui ont tant d'esprit, d'intelligence et d'énergie pour jouer un rôle qui leur appartient dans le monde présent et à venir. Leur enthousiasme et leur dynamisme nous remontent le courage d'être encore plus proches d'eux. Rien de grand ne peut être réalisé, dans notre pays, sans bonheur humain collectif», confie M. Kamel Neji, le président du conseil d'administration de l'UIB.

Villages SOS à l'honneur

À la fin de la journée, le compte a été bouclé avec une collecte de 20 mille dinars. Un nouveau record pour les collaborateurs de l'UIB. Il est notoire qu'une cotisation minimale de 70 dinars par personne a été exigée. «Cet événement consacre, une fois de plus, l'élan solidaire des collaboratrices et collaborateurs de l'UIB envers les enfants des villages de SOS. Notre ambition à tous est de les aider et de continuer à gérer leur présent et à dessiner leur avenir dans la joie et la gaieté. Les valeurs de partage et de convivialité qui nous unissent résument la culture d'entreprise de l'UIB», confie le directeur général de l'UIB, M. Mondher Ghazali.

Le directeur du village SOS Akouda, Mohamed Yosri Dhifallah, a affirmé, de son côté, que l'UIB continue d'accorder son soutien aux enfants des villages SOS. «Le village SOS Akouda, qui a été fondé en 2010, est le plus grand des villages SOS avec 112 enfants, 14 maisons et 40 employés. Le partenariat des villages SOS avec l'UIB date depuis plusieurs années. Il s'est consolidé avec le lancement du projet «maison SOS Digitale» qui a été, déjà, inauguré au village SOS Gammarth. Nous allons enchaîner avec les villages de Mahrès et Akouda. C'est une véritable occasion pour nos enfants de profiter d'une belle baignade et d'être entourés par tout ce monde-là, qui leur donne exemple de réussite et d'engagement.», soutient le directeur du village SOS Akouda.

Toujours dans le cadre sa politique RSE, la banque a mis à la disposition des invités des produits de consommation locaux en ayant recours aux services des artisans de proximité à El Haouaria.