Cote d'Ivoire: DLAMINI-ZUMA reçue aujourd'hui par le Président Alassane OUATTARA

La Ministre auprès du Président d'Afrique du Sud, chargée de la Planification, du Suivi et de l'Evaluation a salué les progrès remarquables accomplis par notre pays sous le leadership du Président Alassane OUATTARA, prôné l'accélération de la transformation des produits agricoles dans les pays africains et souhaité le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sur les plans économique et diplomatique.

Présente à Abidjan dans le cadre du 3ème Forum de partage de connaissances dénommé "La semaine de l'évaluation 2018", prévu au siège de la Banque Africaine de Développement, sous le thème « Renforcer l'impact du développement », et qui vise à faciliter des réflexions sur la contribution de l'évaluation dans la mise en œuvre des domaines prioritaires de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, Mme Nkosazana DLAMINI-ZUMA a profité de l'occasion pour évoquer avec le Chef de l'Etat la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ainsi que la situation économique sur le continent africain.

