Congo-Brazzaville: Signature d'une convention de formation des agents et techniciens

Le texte a été paraphé, le 6 septembre à Brazzaville, par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Antoine Thomas Nicéphore Saint Eudes, et sa collègue de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo.

Le partenariat a pour objet de définir et fixer les conditions et modalités dans lesquelles les parties signataires collaborent, en vue de permettre l'organisation des apprentissages dans le cadre des programmes de formation des infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire.

Ce programme est élaboré par le Projet d'appui au développement des ressources humaines en santé (Parhs). En effet, les deux ministères se sont engagés à joindre leurs efforts pour fournir les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des apprentissages en assurant notamment la disponibilité des salles de cours, des salles de travaux pratiques et l'utilisation pour les apprentissages, du plateau technique des formations sanitaires, des lieux de stages et des encadreurs de stages.

En outre, les deux ministères conviennent également d'assurer l'encadrement des apprenants, conformément aux dispositions du guide d'encadrement de stages, la motivation des encadreurs de stage, la participation des apprenants aux activités de soins et services de santé et de la recherche ainsi que la participation effective des professionnels de santé aux activités d'apprentissage.

Par ailleurs, la contribution du Parhs est axée essentiellement sur la réforme de l'enseignement paramédical. A cet effet, les nouveaux programmes de formation des infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire ont été approuvés par le comité technique et de pilotage du Parhs.

Ces nouveaux programmes seront applicables dès la rentrée académique 2018-2019, devant concerner la première promotion des étudiants inscrits en licence de soins infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire.

Notons que la présente convention est conclue, à titre irrévocable, pour une durée de cinq ans. Lorsque, au terme des cinq premières années, le mode de gouvernance pédagogique institué par le partenariat aura fait la preuve de son efficience et de sa pérennité, il devra intégrer, de manière définitive, la carte nationale de formation professionnelle, de manière à standardiser la formation des ressources humaines de la santé.

Pour le ministre de la formation qualifiante, Antoine Thomas Nicéphore Saint Eudes, « si la question de la qualité commence à trouver les réponses, celle de la quantité s'érige en problème. Les besoins en effectifs complémentaires pour les médecins, infirmiers et sages-femmes s'établissaient en 2016 à 13067. Le ministère de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi examine avec la Croix-Rouge française, les possibilités de réduire ce déficit ».