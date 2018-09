Congo-Brazzaville: Le conseil national de la jeunesse bientôt mis en œuvre

Nous n'avons pas un commentaire à faire au sujet de la loi et du décret instituant l'assemblée générale du conseil consultatif de la jeunesse, puisque nous n'avons pas ce pouvoir. Les quotas sont déterminés par la loi et celle-ci a une portée générale ».

« Les lois promulguées et leurs textes d'application sont des compromis qui témoignent notre niveau de conscience universelle. Nous ne voulons pas du paternalisme pour s'immiscer dans la gestion des associations. Trouvez nous un représentant par catégorie d'associations et respectez la représentativité du genre féminin », a indiqué la ministre Destinée Hermella Doukaga, s'adressant aux délégués d'associations.

La représentativité culturelle et sociale est garantie par la loi instituant ce conseil. Les associations ont quatre-vingt-quinze représentants, vingt-trois pour les partis politiques, vingt-six pour les confessions religieuses, douze pour les ordres confessionnels, douze pour la population autochtone et treize pour les Congolais de l'étranger.

Mais la loi détermine que les fonctions de membre du conseil consultatif de la jeunesse donnent droit au remboursement de frais de transport et au paiement d'une indemnité lors d'une session du conseil. Le taux et les conditions d'attribution sont fixés par un décret.

Selon les critères d'admission à cette institution, les membres doivent être de nationalité congolaise, âgés entre 16 et 35 ans et n'avoir jamais été condamnés par une juridiction. Les fonctions de membre sont gratuites, excepté celles des membres du secrétariat permanent.

Devant plus d'une soixantaine des délégués d'associations, la ministre a expliqué les points fondamentaux de la loi n°15-2018 du 15 mars 2018 déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la jeunesse ainsi que le décret fixant les modalités de sélection des membres de l'assemblée générale de la même institution.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.