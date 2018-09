Tunisie: Le compte à rebours...

Le président de la FTBB met le paquet seulement sur l'équipe senior avec une série de stages et de tests amicaux internationaux depuis début juillet. L'objectif est de se présenter dans la meilleure forme au tournoi des éliminatoires du Mondial, prévu les 14, 15 et 16 septembre à Radès.

Les basketteurs tunisiens ont, rappelons-le, deux points d'avance dans le groupe E sur le duo Cameroun-Angola (classement cumulé qui tient compte des résultats du premier tour). Il suffit de remporter un des trois matches contre le Maroc (16 septembre), l'Egypte (15 septembre) ou l'Angola (15 septembre) pour prendre option au mondial chinois. La mission n'est donc pas très compliquée, mais pour Mario Palma, il y a l'envie de gagner tous ses matches à Radès puis au dernier tournoi prévu fin novembre, pour se qualifier au Mondial dans la peau d'un conquérant, et avec le statut de champion d'Afrique en titre.

L'équipe de Tunisie se trouve actuellement à Istanbul pour un dernier stage préparatoire à l'étranger avant le dernier compte à rebours avant les éliminatoires. Ce sera l'occasion pour Mario Palma de mettre les dernières touches sur ses choix tactiques et pour amener ses joueurs vers la forme optimale le jour «J». C'est une période sensible pour n'importe quel sélectionneur, même si dans le cas de Palma, il n'y a pas de grandes nouveautés. La manière de jouer, les plans défensifs, les rotations retenues, le choix des joueurs, ce sont tous des points où Palma a été conservateur. La stabilité est pour lui un moyen d'atteindre les performances, c'est pourquoi il n'a pas beaucoup changé le groupe avec lequel il travaille.

En Turquie, l'équipe de Tunisie devra travailler sur les choix tactiques à utiliser aux éliminatoires, et à les tester en amical. Ce sera l'occasion aussi d'évaluer l'état de forme de tous les joueurs et de voir qui a le plus de chances a priori pour jouer. Cette dernière période avant les choses sérieuses est, également, une occasion de préserver les joueurs contre des blessures ou des coups de fatigue.

Salah Mejri à la place de qui ?

Après une absence de trois ans, et après tous ces bras de fer ennuyeux et polémiques, Salah Mejri est rentré enfin en sélection. Cette opération s'est enfin réalisée après trop de temps perdu de part et d'autre. Le joueur de Dallas est rentré en sélection après tous ses problèmes avec l'ossature des cadres.

Est-il toujours le bienvenu? Va-t-il être aussi déterminant, surtout qu'il a baissé de niveau par rapport aux dernières années?

Une chose est sûre, Mejri a encore des qualités de pivot décisif qui a encore beaucoup à montrer en sélection. Son nom se «vend» cher et cela se confirmera sûrement lors du tournoi de Radès. Mais un grand travail attend Palma pour réussir l'intégration de Mejri en sélection, surtout après une si longue absence. Sachant aussi que Palma a souvent compté sur les mêmes éléments presque, Mejri prendra la place de qui?

Les pivots retenus jusque-là sont Ben Romdhane, Ghayaza, Lahiani, sans oublier H'didane et Selimène qui tenaient ce rôle.

Mejri prendra sûrement la place d'un pivot ou d'un joueur extérieur, mais la concurrence sera rude pour partir dans le douze officiel de ces éliminatoires. La décision ne sera pas facile mais pas compliquée non plus quand on connaît comment raisonne et agit Mario Palma.