Tunisie: Ambitions renouvelées

Le plus dur commence donc ce dimanche à Mbabane face au Swaziland à 14h00 (heure tunisienne).

Un nouveau sélectionneur, un nouveau staff technique national et certains nouveaux joueurs, l'équipe de Tunisie est donc motivée pour consolider ses acquis.

En effet, avant son déplacement jeudi à Mbabane, la sélection a effectué deux séances d'entraînement au stade olympique d'El Menzah sous le regard du président de la FTF Wadi El Jary et de quelques membres du bureau fédéral. Tout l'effectif était là. Les nouveaux convoqués, tels que Ghaïth El Yeferni, Jasser Khmiri, Hamza Mathlouthi, Larry Azouni et Issam Jebali ont manifesté un désir ardent de mettre leurs potentialités au service de l'équipe de Tunisie. Ils étaient bien reçus par les cadres, tels que Farouk Ben Mustapha, Syam Ben Youssef, Ali Maâloul, Ben Amor, Anis Badri et Khazri.

«Les joueurs affichent une grande motivation»

Le nouveau sélectionneur, Faouzi Benzarti, a dirigé les séances d'entraînement avec ses adjoints, Maher Kanzari et Mourad Okbi, avec maîtrise et conviction afin de préparer les joueurs pour ce match délicat face au Swaziland.

«Je suis satisfait de mon groupe qui a déjà manifesté son désir de bien jouer et ainsi de remporter notre match face au Swaziland. Je souligne que seuls les joueurs les plus en forme et opérationnels seront retenus. Balbouli ne joue pas avec le CA et Karim Laâribi n'est pas prêt actuellement pour répondre à notre convocation. Mais je persiste à dire que la porte est ouverte pour tous, à condition d'avoir la volonté et l'envie de jouer avec l'équipe de Tunisie», a souligné Faouzi Benzarti.

De son côté, Mourad Okbi nous a aussi souligné que la sélection olympique sera l'antichambre de l'équipe nationale A. En effet, c'est le cas de l'axe central composé d'un trio expérimenté, Syam Ben Youssef, Rami Bedoui et Meriah, ce trio est renforcé par le jeune Stadiste, Jassem Khmiri.

Ce sera donc un nouveau départ et de nouvelles ambitions pour les équipiers d'Ali Maâloul qui seront avides de rachat pour faire oublier la mauvaise prestation lors du dernier Mondial.