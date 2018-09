Burkina Faso: Mise en valeur parcelles Ouaga 2000 - 31 décembre, dernier ultimatum

Au Burkina Faso, les habitants de la région de l'Est, en proie à des attaques récurrentes depuis… Plus »

Elle a été conduite sur le site A de Ouaga 2000 qui prend en compte les zones A, B et C. Des espaces qui ne sont toujours pas viabilisés alors que les attributions ont été faites depuis 1997 selon le directeur général de la SONATUR, Soabou Diallo. Il est important de noter que la loi au Burkina Faso, donne cinq ans pour mettre en valeur les parcelles à usage d'habitation.

Une situation due en partie à la non mise en valeur de ces parcelles, qui aussi entache, la physionomie de la ville, donc sa beauté. C'est pour remédier à tout cela, que le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a lancé aux détenteurs des parcelles dans la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA) non mises en valeur un avis pour leur viabilisation.

