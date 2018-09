Burkina Faso: Visa pour l'image - Une enquête sur des milices burkinabè primée à Perpignan

Au Burkina Faso, les habitants de la région de l'Est, en proie à des attaques récurrentes depuis… Plus »

Remis lors du festival de photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan avec le soutien des médias d'audiovisuels de service public et doté de 8 000 euros, le Visa d'or de l'information numérique récompense un projet, un contenu, une création numérique se distinguant par le choix, le traitement original d'un sujet d'actualité et par l'utilisation des nouveaux outils multimédias.

Elle s'attache à expliquer comment ces milices sont parvenues, malgré leurs méthodes violentes, à obtenir l'adhésion des deux tiers de la population burkinabè et à se rendre indispensables auprès des autorités. Au point d'être passées en seulement trois ans « du statut de paria à celui de partenaire » dans la lutte contre le banditisme et le terrorisme.

Servie par des photos aux noirs profonds et une écriture riche et vivante, cette enquête en quatre chapitres plonge ainsi le lecteur dans l'univers des Koglweogo.

Là, Valentine Van Vyve et Olivier Papegnies se sont heurtés à la méfiance de leurs interlocuteurs et à des codes qu'ils peinaient à décrypter. « Les Koglweogo, à l'image de la société bukinabè, sont très hiérarchisés, souligne la journaliste.

Le nombre de ces groupes d'autodéfense est estimé à 4 400 dans le pays et chacun d'entre eux compte au moins 21 membres. Si leur efficacité est reconnue de tous, leur influence inquiète les défenseurs des droits humains et les représentants du pouvoir judiciaire.

Familiers des terrains africains, Valentine Van Vyve et Olivier Papegnies ont suivi pendant un mois ces milices citoyennes apparues en 2015 au Burkina Faso. Le sujet est sensible, car il illustre l'impuissance des autorités face à l'insécurité rampante.

