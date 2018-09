Libye: Le maréchal Haftar se dit prêt à marcher sur Tripoli

Quant à la Constitution, le maréchal considère qu'il faut remettre le projet à une période qui suit les élections et non pas qui les précède, « sinon, affirme-t-il, le peuple libyen va refuser le projet de Constitution ».

Dans ce but, il a révélé être en contact direct avec des forces des villes de Misrata et de Zentan. L'homme fort de l'Est libyen a assuré que des forces à l'intérieur même de Tripoli seraient également prêtent à faire assaut sur la ville.

Pour la première fois depuis les affrontements de Tripoli, l'homme fort de l'Est libyen est sorti de son silence lors d'une rencontre organisée jeudi 6 septembre avec une trentaine de sages et de chefs des tribus.

