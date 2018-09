Maroc: Le pays a réussi à établir de solides ponts culturels entre les deux rives de l'Atlantique

Le Royaume du Maroc a réussi, grâce à plusieurs facteurs qui lui sont propres, à établir de solides ponts culturels entre les deux rives de l'Atlantique pour le bienfait du métissage des cultures, ont indiqué des universitaires et chercheurs spécialisés dans les relations entre le Maroc et l'Amérique latine.

Réunis autour de la même table dans le cadre des rencontres périodiques du Pôle de la MAP en Amérique du Sud, en marge de la tenue dernièrement à Santiago du Chili du Congrès international sur la diplomatie culturelle et le dialogue des civilisations, ces éminents académiciens ont fortement salué ce rôle précurseur du Maroc dans le rapprochement entre les deux rives de l'Atlantique. Dans ce contexte, le Pr Juan José Vagni, de l'Université nationale de Córdoba en Argentine, a estimé qu'il convient de noter que depuis l'Amérique latine, il y a un manque de connaissance globale et approfondie du Maroc, et par conséquent les intellectuels doivent œuvrer pour établir des ponts de rapprochement et de communication tout en mettant l'accent sur le caractère unique des relations du Maroc avec l'Amérique latine à tous les niveaux. Et d'ajouter que depuis près de deux décennies, les relations du Royaume du Maroc sont dynamiques et fortes avec cette partie du monde tant sur le plan économique, culturel ou commercial avec une attention particulière pour le volet culturel.

Pour l'auteur de l'ouvrage "Le Maroc et l'Amérique latine: nouvelles et anciennes intersections", le rôle de la migration des juifs marocains qui ont choisi de s'établir depuis le milieu du XIXe siècle dans un certain nombre de pays du continent tels que le Venezuela, le Chili, l'Argentine, le Brésil ou le Pérou, a été précurseur dans le transfert vers l'Amérique latine d'une partie non négligeable de l'identité marocaine riche par son caractère pluraliste. La langue espagnole est un dénominateur commun entre l'Amérique latine et le Maroc où elle jouit d'un grand intérêt non seulement de la part des hispanophones mais aussi au regard du nombre élevé de collèges et d'instituts où elle est enseignée, a-t-il ajouté, en soulignant que la présence au Royaume d'auteurs prolifiques écrivant dans la langue de Cervantès devrait être saluée en Amérique latine.

Le Maroc ne ménage aucun effort pour rapprocher les deux rives, notamment à travers l'action du Centre MohammedVI pour le dialogue des civilisations, de Coquimbo au Chili, a assuré M.Vagni, en soulignant que d'un point de vue géostratégique l'océan Atlantique peut constituer un élément de liaison entre les deux rives en tant qu'espace géographique de paix, d'échange et d'unité des peuples. De son côté, le Pr Abdellatif Limami de l'Université Mohammed V de Rabat a affirmé que si dans le passé, la présence du Maroc en Amérique latine était relativement faible, elle est devenue de nos jours forte et fortement appréciée grâce à une diplomatie culturelle agissante impliquant des intellectuels qui œuvrent pour la réduction des distances et le rapprochement des cultures. Et de mettre en avant que le fait de nommer de jeunes diplomates qui maîtrisent parfaitement la langue de Cervantès a fortement servi ce rapprochement, rappelant également la visite Royale de SM le Roi Mohammed VI en 2004 de plusieurs pays de la région latino-américaine qui a grandement impulsée les relations bilatérales à tous les niveaux.