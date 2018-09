Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - L'élogieux parcours de Ramazani Shadary dévoilé à l'opinion

La salle de fête Lapina de la paroisse catholique Notre Dame de Fatima a servi de cadre à la tenue d'une conférence-débat jeudi 6 septembre courant sous les hospices de la Dynamique Shadary Président -DSP. Il était question d'informer l'opinion à fond sur le profil d'Emmanuel Ramazani Shadary.

Et, pour accomplir au mieux cette tâche, son directeur de cabinet, Maître Matthieu Kitanga, a été invité. Au cours de la journée ayant comme thème " Emmanuel Ramazani Shadary, l'homme et son profil", Matthieu Kitanga a, sans vaciller, brossé noir sur blanc le profil du candidat du FCC à quatre dimensions essentielles car, le temps faisant défaut.

"... Il sera difficile de parler de l'homme et de son profil, c'est-à-dire, ce qu'il est et ce qu'il a fait, je ne pense pas pouvoir tout finir en un jour... ", a expliqué ce proche du dauphin. Epinglons que ces assises ont connu, cependant, la participation des différents partis politiques, associations et autres plateformes ainsi que regroupements signataires de la charte de la DSP.

Après que le décor ait été planté, il était environ 10h30' quand tout a démarré. Devant une assemblée hétérogène, Stanis Menji Kabwe, Coordonnateur de la Dynamique Shadary Président, a, dans son mot de circonstance, remercié tout d'abord le dauphin du Chef de l'Etat pour son attention soutenue à cette plateforme.

Il s'agissait, à tout dire, d'une séance de formation et d'information tangible sur la personne de Ramazani Shadary afin d'outiller suffisamment ses sociétaires avant la descente sur terrain, a-t-il éclairé. Pour lier l'utile à l'agréable, Matthieu Kitanga a démontré les différents mérites du candidat du FCC à la présidentielle du 23 décembre prochain, en s'appuyant sur quatre aspects distincts, qui sont donc social, scientifique, politique et professionnel.

Sur le plan social, venu sur terre des ancêtres le 29 novembre 1960, originaire de Kabambare dans la province du Maniema, fils de Bakari et Sifa, Emmanuel Shadary est marié et père de huit enfants, a signalé son Directeur de cabinet. Ayant fait un cursus brillant, sur le plan scientifique, l'homme a plusieurs ailes de soutien et a obtenu 5 distinctions au niveau universitaire.

Et, avec mention plus grande distinction, le fils de Bakari a obtenu son troisième cycle, a laissé entendre M. Kitanga. En faisant un pas de recul dans son parcours politique, jadis, ce ressortissant de Kabambare fut notamment membre de la société civile au Maniema ainsi que participant à la Conférence Nationale Souveraine.

Ce fils du Maniema a brillé comme une étoile; car, il est l'un des membres du collège des fondateurs du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -Pprd, renseigne-t-il. Toujours dans son curriculum, il fut Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Secrétaire Général adjoint du Pprd et, enfin, Secrétaire permanant, souligne cet avocat.

Eclairant l'opinion sur le profil invincible de l'ex Vice-premier ministre, Matthieu Kitanga signale, dans sa dimension professionnelle, une panoplie de responsabilités qui lui ont été confiées et ses initiations propres notamment, la création de l'Institut Supérieur de Kalemi-ISKI-.

Cet événement, il sied de le souligner, s'est poursuivi sans faille par la signature de la charte de la Dynamique Shadary Président par de nouveaux partis politiques, associations, ONGs et autres.