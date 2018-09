Afrique: Pauvreté en Afrique et dans le monde - La RDC dans le Top 10

*Qui cèdera sa place à qui ? A quelles conditions ? Et, quand est-ce que les négociations, les… Plus »

On souvient qu'à l'époque où il tenait le portefeuille du Budget en que Vice-premier ministre, Daniel Mukoko Samba et les participants colloque sur le « coulage des recettes publiques » avait évalué manque à gagner annuel pour le trésor public à environ 30 milliards dollars américains.

Ses 4 milliards de dollars l'exercice 2017 et 4,5 milliards de dollars pour 2018, ne pèsent dans la balance des Etats les plus riches du continent. Il peut-être attendre l'arrivée au pouvoir de l'un de ces qui promettent de mobiliser entre 80 et 400 milliards de dollars cinq ans pour changer la donne.

21 ans après le départ du maréchal Mobutu du pouvoir et l'avènement des « Kabilistes », les observateurs sont en droit de se demander si l'ex-Zaïre, redevenu République Démocratique du Congo, connaît réellement des avancées aux plans économique, industriel et social.

