Gabon: L'ONG Malachie encore plus humaniste,plus proche des populations

A l'endroit des bénéficiaires, Gwenaelle Simbi a véhiculé un message d'amour et d'espoir. « Ne pensez pas que vous êtes des rébus de la société car vous avez de la valeur. L'Orphelinat n'est pas votre finalité, mais une étape, une pause, due à certaines circonstances. Vous êtes une richesse et nous tenons à vous » a-t-elle déclaré avant de conclure : « Au-delà du caractère symbolique de cette cérémonie, c'est une histoire d'amour entre l'ONG Malachie et les Orphelins »

Pour les initiateurs, cette action s'inscrit dans le cadre de l'action du Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA et la Première Dame Sylvia BONGO ONDIMBA, qui œuvrent pour le bien être des veuves et orphelins.

