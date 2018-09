Congo-Kinshasa: Bruxelles - Héritier Watanabe élevé au rang d'Ambassadeur de la jeunesse pour la Paix

21 ans après le départ du maréchal Mobutu du pouvoir et l'avènement des « Kabilistes… Plus »

Venez nombreux soutenir la musique intelligente et je vous garantis un Show exceptionnel. C'est un concert Mirifique, Planant, Chaud bouillant, Exceptionnel et Mémorable», a déclaré WATANABE Héritier, quelques minutes avant de prendre son vol pour le pays de Houphouët Boigny.

Si l'ex-Ministre Congolo-italienne, Cécile Kyenge a orienté son speech sur «le Racisme et l'Immigration», il sied de noter que le musicien congolais a concentré son message sur la paix et la promotion de la jeunesse en Afrique, et particulier dans son pays, le Congo Démocratique.

Pendant deux jours, soit du 5 au 6 septembre 2018, cette grande rencontre internationale est caractérisée par les discours et exposés avec plusieurs thèmes par différentes personnalités et autres invités des Eurodéputés.

