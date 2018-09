Congo-Kinshasa: Pprd - La formation des formateurs prend fin

21 ans après le départ du maréchal Mobutu du pouvoir et l'avènement des « Kabilistes… Plus »

Et, pour cette première demi-journée, il a été question de faire comprendre les stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir effectivement arriver à gagner les élections parce que nous sommes déterminés d'ailleurs comme tout parti politique sérieux, nous sommes déterminés d'arriver à la victoire au niveau de toutes les élections (présidentielle, législatives nationales et provinciales... ) pour cette première séquence.

Le Professeur Ngoma Binda, Directeur de l'école du Pprd, donnait les grandes lignes du leitmotiv de la formation des cadres censés, à leur tour, former les bases de ce parti de la MP aujourd'hui FCC en ces termes in extenso ; "Ramazani Shadary a jugé absolument utile d'organiser cette session de formation au sein de l'école du parti.

Ce genre d'activités au parti présidentiel prouverait à suffisance, selon un cadre de cette formation politique aux prises avec La Prospérité, la détermination et le sérieux qu'accorde le PPRD aux échéances électorales à venir et qu'il entend remporter à tous les niveaux.

Pour le premier jour, il sied de le signaler, Matthieu Kitanga et Dunia Kilanga, respectivement Directeur de Cabinet et secrétaire exécutif national, ont axé leurs interventions autour du thème : "Contentieux électoral", sujet qui a conduit les séminaristes à comprendre et à saisir le contour sémantique de cet énoncé, encore mal compris de plusieurs acteurs politiques, a-t-on appris.

