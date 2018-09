Congo-Kinshasa: Situation de l'enfant dans la rue - Le film « Maki' la » relance les débats

21 ans après le départ du maréchal Mobutu du pouvoir et l'avènement des « Kabilistes… Plus »

Quant à la projection, c'était époustouflant, le film a su captiver le public. L'opus a été à plusieurs fois applaudi par l'assistance suite à sa qualité artistique et bien attendu par la thématique que la réalisatrice a proposé. L'on pouvait également appréhender quelques goûtes de larmes culer des yeux des participants puisque le sujet était tellement fort et poignant.

Voilà un extrait de conversation de Maki' la et Acha dans le film. Cela revient à dire que ceux qui tirent de ficelles à l'interne, tout comme à l'externe du pays doivent savoir que leurs intérêts mesquins ne cessent de faire des victimes innocentes et un jour l'histoire les condamnera sans pitié.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.