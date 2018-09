Congo-Kinshasa: Lutte contre la corruption, réformes financières - Seth Kikuni dévoile son projet aujourd'hui !

21 ans après le départ du maréchal Mobutu du pouvoir et l'avènement des « Kabilistes… Plus »

Certains candidats l'ont déjà fait, à l'instar de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Qui sait ? Cette étape pourra être une thèse favorable pour Seth Kikuni dans cette course aux allures des gladiateurs.

Il avait alors promis des grandes réformes dans les secteurs financier et public. Un plan contre la corruption, l'instauration d'un Etat de droits et enfin la lutte contre la pauvreté considérée comme son cheval de bataille. Regardant cet état de choses, tout porte à croire que ces sujets seront à l'épicentre de son projet.

En effet, sauf imprévu de dernière minute, c'est bel et bien ce vendredi 7 septembre 2018, à 10 h00', au quartier général du mouvement UFM, dans la lisière de la Gombe, que Seth Kikuni va procéder à la présentation de son programme tant attendu par tous les médias, en particulier, et les congolais, en général. Que va-t-il dire ?

Face à la presse et toutes les autres figures qui cherchent à trouver en l'homme, Kikuni, une lueur d'espoir, le vrai David des prochaines joutes électorales composées de plusieurs Goliath s'en ira sortir ses 5 pierres et solutionner anticipativement les maux des congolaises et congolais.

