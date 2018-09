Congo-Kinshasa: Free-style ou tango ?

21 ans après le départ du maréchal Mobutu du pouvoir et l'avènement des « Kabilistes… Plus »

Pendant qu'empêché (Katumbi) et exclus (Bemba, Muzito) devraient se voir en Europe, à Limete/Kinshasa les armes s'affûtent à l'Udps pour la campagne. Car, en effet, l'opération 1$ devra être lancée ce vendredi au plus tard ce week-end par Félix Tshisekedi dont la candidature malgré les supputations autour de son cursus n'a pas connu d'invalidation.

Car, outre l'invalidation de ces candidats dont l'imposante candidature de Bemba, il y a tout un chapelet de sujets qui fâchent et chauffe au fer rouge l'Opposition remettant en cause la crédibilité même des élections notamment, la machine à voter et le fichier électoral sans oublier la décrispation politique ainsi que la redynamisation de la CENI.

Primo, à l'Opposition aile dure et une certaine société civile, l'on se pose la question de savoir à la suite de l'invalidation des Bemba, Muzito et autres si le Pouvoir n'est pas en train de baliser la voie à des élections taillées sur mesure, traçant le chemin de la randonnée vers la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front Commun pour le Congo aux scrutins du 23 décembre pour succéder à Joseph Kabila Kabange.

