Algérie: L'Algérie est un "pôle de stabilité" dans la région

M.Messahel a indiqué également avoir évoqué avec son homologue espagnol la situation en Libye et dans la région du Sahel et qu'il a présenté, à ce sujet, l'approche algérienne qui prône la solution politique de ces conflits.

Le chef de la diplomatie algérienne a fait savoir qu'au plan régional, les deux pays étaient confrontés aux mêmes problèmes de la migration, au sujet desquels "nous avons échangé nos approches et nous devons dialoguer et poser les bonnes questions pour avoir de bonnes réponses".

Les discussions ont porté également sur "les rapports euro-méditerranéens et la réunion qui se tiendra bientôt à Barcelone, ainsi que la situation en Libye", précisant que ce sont autant de "sujets vifs qui ont trouvé une position commune, positive et amicale".

Il a relevé que les deux pays sont liés par une coopération "très utile et très performante" touchant tous les sujets "sensibles", mettant en avant "la vivacité et la profondeur" des discussions sur "toutes les affaires" qui lient les deux pays.

