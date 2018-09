Algérie: Yousfi reçoit une délégation de la Banque mondiale

Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi à Alger une délégation de la Banque mondiale (BM) conduite par son vice-président chargé la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhadj, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Yousfi et M. Belhaj ont abordé la coopération entre l'Algérie et cette institution financière internationale notamment dans le secteur industriel.

Ils ont ainsi procédé à l'évaluation des programmes de coopération en cours entre le ministère de l'Industrie et des Mines et l'institution de Bretton Woods et ont examiné les moyens de les renforcer dans les prochaines années, précise la même source.

Dans ce cadre, M. Yousfi "a énuméré les progrès réalisés par le secteur industriel ces dernières années et les réformes mises en place pour accélérer le processus de diversification de l'économie algérienne et améliorer aussi la position de l'Algérie dans le classement doing business de la BM", souligne le communiqué.

Lire aussi: Le vice-président de la BM pour la région Mena en visite en Algérie du 4 au 7 septembre

En outre, il a cité quelques pistes où son département ministériel sollicite la collaboration de la BM comme la numérisation de l'administration, les statistiques et la formation des compétences.

A ce titre, M. Belhadj a affiché "la disponibilité de la BM à soutenir l'Algérie dans sa démarche de diversification et à l'accompagner dans ses efforts d'exportation", note le communiqué.