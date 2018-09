Algérie: Tindouf abritera les festivités officielles de la journée mondiale de l'Alphabétisation

Tindouf — La wilaya de Tindouf abritera cette année les festivités officielles de la journée mondiale d'alphabétisation (8 septembre), a annoncé jeudi l'Office.

Organisées par l'Office national d'Alphabétisation et d'Enseignement pour adultes (ONAEA) en coordination avec l'association algérienne d'alphabétisation "Iqra", les festivités seront placées sous le thème : "Alphabétisation et développement des compétences", a-t-on indiqué.

La stratégie nationale de lutte contre l'illettrisme, mise en oeuvre avec le concours des partenaires et de la société civile, a donnée de résultats "palpables" traduits par le recul du taux d'analphabétisme à 09,44% à échelle nationale, selon un communiqué de l'ONAEA.

Le document a fait état que plus de quatre (4) millions d'apprenants ont bénéficié des cours d'alphabétisation depuis le lancement de la stratégie, dont 542.908 hommes et plus de trois (3) millions de femmes.

Plus de trois (3) millions de personnes (74,99% de l'ensemble des inscrits) ont été délivrées de l'illettrisme, a-t-on ajouté.

Le texte révèle également, au titre de cette stratégie, l'inscription de 1.253 personnes en langue amazighe, dont 980 femmes et 273 hommes à travers 19 wilayas, notant la création, dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Education nationale et l'organisation onusienne de l'UNESCO, de neuf (9) centres d'alphabétisation préformation au profit de la femme, dont sept (7) ouverts dans la wilaya de Djelfa (6 sont dotés d'espaces pour enfants), et les deux restants au niveau de la wilaya d'Adrar.

Les efforts d'épanouissement de lutte contre l'analphabétisme ont également été couronnés par le lancement, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention de partenariat entre l'Algérie et l'Union Européenne (UE), d'un projet de modernisation des programmes d'alphabétisation à la satisfaction des apprenantes.

La stratégie nationale d'alphabétisation prévoit aussi le lancement, à la faveur d'un partenariat entre l'ONAEA et l'office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD), d'un projet 'accompagnement des jeunes affranchis d'illettrisme (palier d'enseignement moyen).

Tindouf a réalisé d'importants résultats en matière de lutte contre l'illettrisme traduits par l'alphabétisation la saison dernière de 115 apprenants parmi 718 inscrits.

La wilaya accueillera au titre de la nouvelle saison 852 inscrits, 785 dans la commune de Tindouf, et 67 dans celle d'Oum-Lâassel, répartis sur 58 sections, 47 pour filles et 11 pour hommes, encadrés par 50 enseignants contractuels au titre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et du filet social, ainsi que des bénévoles .