Algérie: Ministères Intérieur / Formation professionnelle - Signature prochaine de conventions

Il a, à ce titre, fait savoir que 1200 opérations avaient profité au secteur de l'Education, dont 44 nouvelles cantines scolaires, 41 CEM, 38 lycées, outre "la réception de 55 établissements scolaires pilotes équipés en énergies renouvelables", soulignant dans ce cadre que "toutes les écoles primaires et même les mosquées seront alimentées en énergies renouvelables, et ce, dans le cadre de la rationalisation des ressources financières".

La Commission multisectorielle chargée de la préparation de la rentrée sociale "avait accordé la priorité au cycle primaire", a affirmé M. Bedoui, indiquant que 15 milliards de DA ont été consacrés à la gestion des écoles et plus de 34 MDS Da aux cantines solaires.

Supervisant la cérémonie de remise d'un nombre de nouveaux minibus de transport scolaire au profit des communes des régions du Sud et des Hauts-Plateaux, en présence de la Ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, ainsi que du Secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, M. Bedoui a indiqué que "le ministère de l'Intérieur signera prochainement plusieurs conventions avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, pour la mise à niveau des fonctionnaires chargés de la gestion des écoles primaires, à travers tout le territoire national, dans plusieurs spécialités, dont la gastronomie, la réparation du mobilier scolaire, la maintenance d'équipements fonctionnant aux énergies renouvelables et autres.

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé, jeudi à Alger, que son département ministériel signera prochainement plusieurs conventions avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en vue de mettre à niveau les fonctionnaires des communes chargés de la gestion des écoles primaires, à travers tout le territoire national.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.