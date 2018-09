Algérie: L'Algérie et l'Espagne ont "les mêmes intérêts géostratégiques et économiques"

L'Algérie et l'Espagne ont "les mêmes intérêts géostratégiques et économiques", a indiqué, jeudi à Alger, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell Fontelles.

"L'Algérie et l'Espagne sont des pays voisins, amis, et ont les mêmes intérêts géostratégiques et économiques", a précisé le ministre espagnol dans une déclaration, à son arrivée à Alger.

dans ce contexte, il a souligné que son pays "est disponible pour élargir, diversifier et approfondir ses relations avec l'Algérie", rappelant que l'Algérie est le premier fournisseur d'Espagne en gaz naturel.

M.Borrel Fontelles a tenu également à saluer le président de la République, Abdelaziz Bouteflika "que j'ai eu l'honneur de rencontrer lorsque j'étais président du Parlement européen", a-t-il dit.

Il a aussi invité son homologue M. Abdelkader Messahel pour une visite en Espagne pour "continuer de travailler et avancer ensemble dans cet esprit de voisinage, et traiter des petits problèmes que connais encore la région", a-t-il noté.

Le ministre espagnol est arrivé à Alger pour une visite de travail en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelkader Messahel.