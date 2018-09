Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le rappeur Bob Elvis retrouvé sain mais... !

Bob Elvis est l'un des jeunes rappeurs Kinois qui fait parler de lui à travers des chansons jugées hostiles et taquines selon une certaine opinion à l'endroit du pouvoir de Kinshasa.

Alors qu'il s'apprêtait à lancer ce 1erseptembre 2018, son deuxième album intitulé «Anti-Médiocrité», l'artiste aurait été kidnappé dans la nuit du 29 août par des hommes armés en civile non autrement identifiés à bord d'un taxi dans la Capitale congolaise avant d'être libéré, quatre jours après.

Quatre jours de Kidnapping, sans manger ni boire, tous ces effets (téléphones, Ipad, argent, montre, singlet, babouches) ont été ravis. Dans son témoignage à la presse, Bob Elvis renseigne qu'il n'a pas été interrogé, non plus menacé et n'a subi aucune violence physique.

«Soyez en paix. Je suis en lieu sûr. Bientôt, je serai tout à vous. Mais, laissez-moi juste un peu de temps pour qu'on finisse d'évaluer mon état de santé. C'est important pour la suite», a déclaré le jeune chanteur de hip hop congolais.

Jusqu'à preuve du contraire, le rappeur n'arrive pas à cerner les motivations de son enlèvement. Qu'est-ce qui a justifié ce kidnapping ? Où a-t-il été gardé ? Par qui ? Autant de questions qui restent en suspens dans sa tête.

Toutefois, il rend grâce à Dieu qui, pour lui, est l'unique protecteur. L'auteur de la chanson «Dégage» ne reste pas indifférent pour la mobilisation qui a fait fracas dans l'opinion tant nationale qu'internationale, au sujet de sa disparition.

Il remercie sa famille, ses proches, ses fans, les médias nationaux et internationaux, les activistes, les Mouvements citoyens Congolais, les Ong des Droits de l'homme, les acteurs de la culture Hip hop et Urbaine congolaise ainsi que la Monusco. «Merci pour tout. Je vous aime. Et la bataille continue», ajoute Bob Elvis sur sa page facebook officielle.

Rappelons qu'il y a quelques semaines avant sa disparition, cet artiste engagé avait lancé un clip vidéo autour de la crise politique dans son pays.