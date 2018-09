Ile Maurice: Post-auditions à La Haye - La délégation mauricienne-chagossienne confiante

L'espoir du ministre mentor est partagé par le Premier ministre. «On est au 21e siècle et on se bat contre le colonialisme. Je n'ai aucun doute sur ce que sera l'avis de la Cour, mais attendons voir.»

«Les points avancés étaient clairs, limpides et logiques. C'était un moment historique qui aura tout son poids», avance Suzelle Baptiste, membre de la délégation. Elle confie que pendant les quatre jours d'auditions, les Chagossiens ont tout écouté avec attention, suivi la presse internationale et cherché des éclaircissements sur les diverses résolutions mentionnées dans les plaidoyers.

Dans les rangs des Chagossiens, c'était le même sentiment. Après des décennies, ils ont espoir. Le hall d'entrée de la CIJ, d'habitude solennel et calme, était très animé à la fin de la session. La CIJ a fait une exception et a laissé la délégation rester à l'intérieur pour la séance photos et faire des déclarations à la presse à cause du mauvais temps.

