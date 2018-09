Madagascar: Grand écran - « Cinemalagasy » honore le 7e art national

Cyrille Baron, directeur de Cinepax Madagascar affiche sa fierté pour cette première édition du « Cinemalagasy ».

Une grande première dans la programmation de ce haut lieu du cinéma de la capitale. Le septième art malgache sera à l'honneur au Cinepax Tana Water Front à partir de ce jour.

Inédite et prometteuse de belles découvertes pour tous les cinéphiles de la capitale. C'est ainsi que s'ouvre ce jour, la semaine « Cinemalagasy » qui se dédie à la créativité, mais aussi aux talents des réalisateurs malgaches, au Cinepax Madagascar sise au Tana Water Front à Ambodivona. C'est une grande nouveauté dans la programmation de ce lieu de prédiction des amoureux du septième art de la ville des Mille. Il s'agit là d'un mini-festival en ode au cinéma malgache comme l'indique son intitulé.

Promouvant le savoir-faire de la production, mais surtout la culture du cinéma national, « Cinemalagasy » entame ainsi sa première édition ce jour, et ce, jusqu'au 13 septembre. Initié en partenariat avec le festival international Rencontres du film-court qui valorise le talent d'une génération de cinéastes au pays, depuis treize éditions. cet événement convie le public à apprécier autrement le cinéma malgache dans toute sa splendeur.

Programme diversifié

Pour ce faire, quatre films qui brillent autant par leur créativité que leur authenticité, sont au programme tout au long de cette semaine. À savoir, « Ody vy » par Ando Raminoson, « Le petit bonhomme de riz » par Rianando Ludovic, « Nirin» par Joshua Hotz et « Fasa» par Laza« À travers le Cinemalagasy, nous souhaitons instaurer un rendez-vous régulier en proposant une programmation malgache, permettant de découvrir ou redécouvrir les différentes facettes des productions vidéos de la Grande île. De plus, ce sera aussi l'occasion d'apprécier ces films selon les normes et les qualités internationales dans nos salles », souligne Cyrille Baron, directeur de Cinepax Madagascar. Quatre films différents, mais qui ont comme point commun, cet attachement qu'ils vouent au folklore et à la société malgache, convie ainsi le public du « Cinemalagasy » à apporter une nouvelle vision du septième art national.

En outre, cette semaine n'est que les prémices d'autres rendez-vous et événements inédits encore plus exclusifs et transcendants au Cinepax Madagascar. Au-delà de ce « Cinemalagasy », une programmation exclusive dédiée aux « Potterheads», autrement dit les fans de la saga Harry Potter y débutera aussi, dès le 14 septembre. L'occasion pour les cinéphiles nationaux de redécouvrir en salle tous les films adaptés des romans de JK Rowling. En outre, une programmation dédiée aux « Films du patrimoine », c'est à dire aux grands classiques du cinéma s'ensuivra également, avec comme fer de lance, une projection de « 2001, l'odyssée de l'espace», de Stanley Kubrick. Cinéphiles de tous âges et de tous horizons, marquez vos agendas.