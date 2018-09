Burkina Faso: Le PF sur sa visite en Chine - "Notre coopération part d'un bon pied"

interview

Au terme de sa visite d'Etat en république populaire de Chine, doublée de sa participation au troisième forum de coopération Afrique-Chine, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a dressé, le mercredi 5 septembre 2018, un bilan satisfaisant de sa visite, à la presse burkinabé.

Au moment où s'achève votre séjour chinois qui comprenait deux aspects majeurs, une visite d'Etat et la participation au troisième forum de coopération Chine-Afrique, quel bilan pouvez-vous dresser ?

Nous sommes venus en République populaire de Chine, pays avec lequel nous avons renoué nos relations diplomatiques, il y a à peine trois mois. Nous avons modulé notre présence dans ce pays en deux grandes parties. D'abord, une visite d'Etat les 31 août et 1er septembre. A la faveur de cette visite d'Etat, nous avons eu un entretien avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping qui a permis de faire un large tour d'horizon des questions d'intérêts réciproques. Le Burkina Faso a particulièrement évoqué les questions de santé, de l'agriculture avec toutes les implications possibles de ce secteur. Ainsi, nous avons souhaité que la partie chinoise forte de son expérience dans le domaine de l'agriculture, nous aide à atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais nous aide aussi à mécaniser notre agriculture, afin de renforcer la productivité. Pour englober tous les domaines agricoles, nous avons également parlé de l'industrialisation de l'agriculture à travers la transformation des produits locaux, en particulier le coton. A ce titre, nous avons rencontré ici à Shangaï les responsables d'une société de textile avec qui nous allons envisager la promotion de notre coton. Les questions de la formation sont revenues au cours des échanges. Juste après la rupture des relations avec Taïpeh, il s'est posé la question de nos étudiants. Nous étions tenus de transférer les étudiants Burkinabé. Dès notre arrivée à Beijing, le 30 août, nous avons rencontré ces étudiants qui nous ont dit toute laôsatisfaction qu'ils ont eue grâce à la présence de l'Etat à leur côté, pour faciliter leur inscription dans des universités en Chine populaire. Au-delà de cette question ponctuelle d'inscription, nous avons obtenu de la Chine populaire, qui a décidé de renforcer la coopération dans ce domaine, de permettre aux Burkinabé de venir étudier dans ses universités dans les différentes filières. Nous avons également discuté des questions liées aux infrastructures, les routes et les hôpitaux. Nous avons évoqué la question de l'électricité, des lignes de transport de l'énergie et évidemment de la question de la transformation et particulièrement de l'énergie solaire. Toutes ces questions, y compris celles sécuritaires, ont fait l'objet d'un accord de coopération que nous avons signé. Avec la partie chinoise, nous avons décidé que la commission qui existe se réunisse rapidement. Globalement, la visite d'Etat a rempli toutes les attentes et a été une mission positive. Notre coopération part d'un bon pied. De part et d'autre, nous avons apprécié cette reprise des relations et nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces relations soient fondées sur l'amitié et la sincérité. Nous avons tenu à préciser au président Xi Jinping, que le Burkina Faso a le sens de l'endettement. Nous avons dit que les financements que nous allons solliciter, sont des financements que nous pouvons rembourser. Notre point de vue a été apprécié par la partie chinoise, qui a souhaité que nous fonctionnions dans cette démarche de sincérité, de partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes pour notre part, engagés sur cette voie.

Il y a eu aussi la participation du Burkina Faso au troisième forum de coopération Chine-Afrique auquel vous avez participé et où vous avez eu un accueil chaleureux...

Le Burkina Faso participait pour la première fois à ce forum qui existe depuis 2000. Le président Xi Jinping, au cours de cette rencontre, a déclaré que la Chine mettra 60 milliards de dollars pour les trois années à avenir, pour soutenir l'Afrique dans plusieurs domaines, tels que la production agricole, le renforcement des capacités de l'Afrique, et la nécessité que l'Afrique puisse se nourrir elle-même. Il a également évoqué la question du brassage culturel, insisté sur l'industrialisation de l'Afrique qui ne peut pas continuer à être une réserve de matières premières. Il s'agit de faire en sorte que le commerce mondial puisse se développer entre l'Afrique et la Chine à travers soit les routes, soit les ports, soit les chemins de fer, soit l'inter-connexion sur le numérique. C'est donc un grand projet entre l'Union africaine et la Chine. Ensemble, nous verrons donc comment faire en sorte pour que le programme de l'Union africaine puisse être pris en compte dans le cadre de l'initiative de la ceinture verte. Les questions sécuritaires étaient à bonne place. Il sera illusoire de vouloir développer l'économie tant qu'il n'y pas la paix. Ainsi, l'apport de la Chine individuellement ou dans des cadres organisés comme le G5 Sahel, est attendu pour que nous puissions lutter avec efficacité contre les forces obscurantistes qui, chaque jour, font de nombreux morts dans nos pays. Notre participation à ce forum, précédé de la visite d'Etat, ont été une occasion pour rencontrer de nombreuses sociétés qui ont montré leur engagement et leur détermination à venir investir au Burkina Faso.

A l'issue du forum et de la visite d'Etat, peut-on quantifier ce que le Burkina pourrait avoir comme appui de la Chine ?

Je rappelle qu'il y a seulement trois mois que nous avons renoué avec la République populaire de Chine. En matière de dons octroyés à notre pays, le chiffre s'élève à plus de 95 milliards de francs CFA, qui seront investis dans des secteurs comme la santé. Nous avons engagé avec des sociétés chinoises des recherches de financements avec des banques chinoises. Ce sont des dossiers en cours qui feront l'objet des travaux de la commission mixte entre nos deux pays afin que nous puissions les pousser. Au nombre des dossiers qui seront étudiés, il y a l'autoroute, les transports d'énergie et la construction de panneaux solaires. La question du parc industriel, qui nous tient à cœur et sur lequel, nous allons travailler de manière à ajuster les curricula au regard de notre niveau d'endettement, est également pris en compte. Le Burkina Faso a toujours fait preuve de prudence en matière d'endettement. Nous pensons qu'il est toujours mieux de gérer l'avenir. Aujourd'hui les pays endettés vis-à-vis de la Chine, ont vu leur endettement rééchelonné, et elle consent à annuler purement les prêts des pays sans littoral sur un certain nombre d'engagements. Nous sommes tenus d'avoir un endettement pour rester en conformité vis-à-vis de nos partenaires.

Au cours de votre séjour, vous avez visité de nombreuses structures spécialisées en matière de sécurité. La Chine est-elle disposée à aider le Burkina dans sa lutte contre l'insécurité ?

Chaque fois qu'il y a une attaque contre le Burkina Faso ou quand, de façon inattendue, des terroristes posent des bombes çà et là, qui tuent des Burkinabè, cela n'est pas une attestation de l'incapacité de nos forces. Le terrorisme est un élément pernicieux. Partout où que vous soyez, quand une bombe posée par des terroristes tue des gens, cela ne traduit en rien l'incapacité des forces de défense et de sécurité, c'est le caractère indicible de ces actes terroristes qui pose problème. Ce qui est important contre le terrorisme, il faut que nous renforcions la collecte des informations en demandant aux Burkinabè de contribuer à ce que le pays soit plus efficace dans cette lutte contre le terrorisme. Sur l'action de la Chine, ce pays avait décidé de contribuer au G5 Sahel, mais ne nous mettait pas dans la liste puisque nous n'avions aucune relation diplomatique. Au cours de notre séjour, nous avons discuté de la question avec le gouvernement chinois, mais aussi avec les sociétés d'armement en Chine, qui peuvent produire des armes adaptées au combat contre le terrorisme dans notre pays. Le président Xi Jinping a demandé que nous puissions faire venir une mission militaire pour discuter de ces questions avec le ministre de la Défense chinois, de manière à ce que le matériel que nous voulons puisse être adapté au combat que nous voulons mener.

A la lumière de votre visite, quelles leçons l'Afrique peut-elle tirer de l'expérience de la Chine, avec un modèle économique dans lequel l'Etat est omniprésent ?

Il y a quelques années, la Chine vivait une pauvreté endémique. La Chine c'est d'abord l'engagement des hommes, leur courage, la discipline et le sens de l'intérêt national, l'engagement national. C'est autant de choses qui nous manquent en Afrique. Prenez l'exemple de la grande maison du peuple à Pékin où toutes les grandes rencontres se tiennent. Elle a été construite sous Mao Zedong en dix mois avec trente-deux mille employés. La Muraille de Chine, construite par des hommes pour résister aux attaques extérieures, est un autre exemple qui traduit le fruit de l'abnégation et du courage, l'engagement pour le pays et la discipline. Tant que ces facteurs n'existeront pas, l'Etat a beau vouloir diriger, ce sera difficile. Grâce à ce dynamisme, aujourd'hui il y a 300 millions de chinois qui constituent la couche moyenne et qui sont des consommateurs potentiels.

La lutte contre la pauvreté a en même temps eu ses résultats par l'industrialisation, la consommation, la transformation et l'agriculture. Selon le président Xi Jinping aujourd'hui, il reste 30 millions de chinois, qui vivent sous le seuil de la pauvreté et il se donne trois ans pour que chaque année, il y ait dix millions de chinois qui quittent ce cercle. Sortir de la pauvreté est une chose possible pour nos Etats, à condition que nous puissions mettre l'intérêt supérieur de nos pays au-dessus de nos intérêts égoïstes.