Burkina Faso: Attaques terroristes à l'Est - L'activité économique, l'autre victime

La multiplication des attaques terroristes dans la région de l'Est commencent à porter un coup dur au secteur informel à Fada N'Gourma, localité pourtant située à plus d'une centaine de kilomètres des sites visés (Boungou, Gayéri, Pama, Nabonga). Constat.

Au lendemain de l'attentat à la mine, qui a coûté la vie à sept militaires burkinabè à Pama, dans la nuit du 27 au 28 août 2018, Sidwaya est allé au contact des habitants de Fada N'Gourma, chef-lieu de la région de l'Est où les attaques terroristes sont devenues récurrentes.

Une petite balade pour prendre la température de la « cité de Yendabli », laisse entrevoir une certaine méfiance de la part des populations, de nuit comme de jour. Il est 21h15, lorsque notre équipe de reportage rentre dans la ville de Fada, ce 29 août.

L'ambiance est morose. Quelques noctambules trainent en ville, attentifs au moindre bruit de moteur. Nous prenons place, en notre qualité de derniers clients, dans un restaurant qui était sur le point de fermer à 22 heures. Des repas froids nous sont servis.

Après quoi, nous nous attablons dans le bar d'à-côté, le temps de prendre une boisson et de regagner ensuite l'hôtel. « Les maquis de renom ont fermé boutique, car il n'y a plus de client », nous renseigne une des serveuses. Le temps de finir nos verres autour de 23 heures, nous nous sommes retrouvés pratiquement seuls dans le bar. Les rares clients avaient déserté les lieux avant nous.

Le lendemain après le petit déjeuner, nous parcourons la ville pour également voir l'ambiance. Ali Dayamba, un commerçant au secteur n° 7 de Fada, est toujours sous le choc à la suite des attaques terroristes à répétition dans l'Est.

Dans un langage bégayant, le vendeur de diverses marchandises affirme que «la situation a affecté l'affluence des clients dans sa boutique. Avant, j'ouvrais à 5h et je refermais à 23h, souvent à minuit, mais là je suis obligé d'ouvrir à 5h30 pour refermer entre 22h et 22h30.

Du coup, je perds beaucoup de clients. On pouvait en une journée, vendre 75 000 francs CFA. Mais maintenant, on n'arrive même pas à faire des recettes de 50 000 francs CFA par jour». Il confie que «tout le monde a peur un peu partout dans la ville» et souhaite que le gouvernement trouve une solution rapide aux agressions des forces du mal.

La peur au ventre

Adu Tcharé, caissier de nationalité togolaise au maquis Satellite, est aussi inquiet. « Après l'attaque, qui a coûté la vie aux sept soldats, les gens ont commencé à déserter les maquis par peur. Si tu quittes le maquis tard, sois sûr que tu vas rencontrer des hommes de tenue en patrouille, qui contrôlent les identités. Les gens n'aiment pas cette situation.

Ils préfèrent donc rentrer plutôt que prévu», témoigne-t-il. Ce caissier dit noter une baisse considérable des recettes. «Bien avant les attaques, on pouvait réaliser un chiffre d'affaires journalier de plus de 600 000 francs CFA, alors que maintenant nous sommes autour de 300 000 francs CFA et même 200 000 francs CFA. On restait jusqu'à 2h du matin, mais maintenant c'est autour de 23h qu'on ferme le maquis», rapporte-t-il. Dans les restaurants, c'est la même galère.

La restauratrice Amélie Thiombiano se plaint également de la situation, mais préfère pleurer les soldats tombés sur le champ de bataille pour la patrie.

«On compatit à la douleur des familles endeuillées, parce que ce n'est pas facile que des soldats partent tomber sur le front en voulant défendre la nation», dit-elle, soulignant que «les forces de l'ordre n'ont vraiment pas de vie».

Pour Mme Thiombiano, l'heure est aux questionnements. «Les gens se demandent ce qu'il faut faire pour éviter toutes ces attaques. Tu ne sais pas si la prochaine cible sera ta famille», dit-elle. Elle reconnaît que l'affluence dans son restaurant n'est plus la même qu'avant les attaques.

«Les gens préfèrent rester chez eux que d'aller au restaurant manger, même si ce qu'ils vont consommer ne leur conviendrait pas. Nous vivons tous avec le risque, dans la rue, au bureau ou dans le lit», relève la restauratrice.

Pour elle, il n'est pas nécessaire d'évaluer ses pertes en termes de chiffre d'affaires, mais plutôt de rendre hommage aux victimes des attaques. «Ces gens sont morts pour nous. C'est la perte de leur vie qu'il faut d'abord voir», mentionne-t-elle, tout en reconnaissant une baisse de son activité.

La restauratrice à l'âme sensible demande aux autorités de «doter nos forces de l'ordre de matériels nécessaires pour lutter contre le phénomène du terrorisme». Elle appelle également les civils de véritablement collaborer avec les forces de défense.

L'intervention des Koglwéogo souhaitée

Ali Boly, photographe, a appris que l'attaque de la nuit du 27 au 28 août est similaire à celle de Boungou, dans laquelle cinq gendarmes et un civil avaient été tués. Tout tremblant, il avance : «C'est la psychose. Beaucoup de maquis ont été fermés à cause de la situation. L

a peur est beaucoup plus visible pour nous, qui allons dans les localités environnantes de Fada pour des prestations. Parce qu'il nous est revenu que beaucoup de routes ont été minées avec pour cibles, les véhicules. Et si cela est vrai, c'est que n'importe qui est une cible potentielle. Je ne sais que dire mais j'ai énormément peur».

Après avoir quitté Ali, nous approchons un groupe de sexagénaires, qui jouent au damier pour recueillir leurs avis sur la situation. L'un d'entre eux, la soixantaine révolue, se jette à l'eau sous couvert de l'anonymat. Il déverse sa colère contre les politiciens et plaide pour une intervention des Koglwéogo.

«Pour que nous soyons en paix, il faut que les Koglwéogo aient cette liberté d'intervenir un peu partout au Burkina. Ce sont des gens qui travaillent bien comme les CDR (Comités de défense de la révolution) le faisaient à l'époque pour nous épargner des problèmes», relève-t-il.

Pour lui, «les politiques empêchent les Koglwégo de travailler avec la complicité des journalistes qui ne les dénoncent pas. Ils pensent que les Koglwéogo sont sous les ordres d'un individu qui vise le pouvoir alors qu'il n'en n'est rien». Le vieil homme propose de «laisser les Koglwéogo de chaque localité fouiller dans les coins et recoins pour déloger les malfaiteurs».

Le haut-commissaire de la province du Gourma, Adama Jean-Yves Béré, qui assurait l'intérim au gouvernorat de l'Est à notre passage, a souhaité ne pas commenter les attaques. Il a tout de même conseillé aux populations «la prudence, la confiance et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité».