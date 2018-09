Maroc: Canberra déterminé à booster sa coopération avec le Royaume

Le président de la Chambre des représentants a également mis en avant la détermination du Royaume à donner un nouvel élan à la coopération entre les institutions législatives des deux pays, soulignant l'importance de la diplomatie parlementaire dans le resserrement les liens d'amitié et du rapprochement entre les deux pays et les deux peuples.

Pour sa part, Habib El Malki a relevé que l'Australie s'impose comme un modèle en matière de stabilité et de développement, soulignant son statut et son rôle important aux niveaux régional et international. Il a également fait part de la volonté de Rabat de promouvoir ses relations bilatérales avec Canberra au service des intérêts communs, en mettant en avant les perspectives de coopération maroco-australienne dans les domaines économique et agricole.

Elle a, par ailleurs, noté que la visite de travail du président de la Chambre des représentants de l'Australie contribuera à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, plus particulièrement entre les deux institutions législatives.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Berenice Owen Jones a mis en relief les convergences de vues des deux pays sur nombre de questions et dossiers internationaux, ainsi que leurs actions communes au sein des organismes internationaux, louant le rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et son excellente contribution en sa qualité de co-président du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.