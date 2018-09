Madagascar: HVM - Les anciens ministres coachs en ordre dispersé

Le président sortant a fait fi des pratiques républicaines et universellement admises. Plus »

A un mois pile du lancement officiel de la campagne électorale, les alliés des candidats à la présidentielle se manifestent davantage sur les réseaux sociaux et les plateformes médiatiques. Ce n'est pas le cas pour le camp Hery Rajaonarimampianina, qui devrait pourtant être parmi les plus privilégiés, compte tenu de son statut de dernier président élu. Parmi d'autres, il est difficile de ne pas remarquer les positionnements actuels de quelques anciens militants très actifs du président sortant, notamment les anciens ministres Neypatraiky André Rakotomamonjy, Narson Randriamifidimanana et Paul Rabary.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.