Madagascar: Promotion en grades - Les Officiers détachés à la Présidence privilégiés

La liste des officiers supérieurs et officiers subalternes ayant bénéficié d'un avancement en grade au sein de l'Armée malgache et de la Gendarmerie nationale au titre de l'année 2018 a été publiée mardi dernier.

Cette liste a enfin été rendue public après un retard de deux mois et demi, ou enfin presque. Chaque année, la liste des promus est connue au mois de juin, juste avant la célébration de la fête nationale. Comme il fallait s'y attendre, la décision a encore fait des heureux et des mécontents cette année. La promotion en grade crée des polémiques au sein de la Grande famille des Forces armées. Pour cause, plus d'un constate que les officiers détachés auprès de la Présidence de la République ont été privilégiés ou favorisés (c'est selon). Pour les officiers au grade de « Lieutenant » qui devraient être promus « Capitaine » par exemple, la durée de port de grade prévue est de 4 ans et 6 mois.

Pourtant, parmi les officiers nouvellement promus figure un des gardes du corps du président Hery Rajaonarimampianina qui n'avait que 4 ans et 3 mois de port de grade. Notre source de faire savoir toutefois que bon nombre de ses co-promotionnaires ayant porté le grade de lieutenant pendant 4 ans et 5 mois, ou 4 ans et 4 mois n'ont pas eu la même chance que lui. Un autre officier, connu et reconnu comme étant proche de la Première Dame, travaillant au sein de la Présidence de la République en tant qu'Intendant de Palais, a également bénéficié d'un avancement au grade de Capitaine alors qu'il n'a eu que 4 ans et 4 mois de port de grade. Pour ce qui est de la promotion au grade de Colonel, 5 Lieutenants-colonels détachés à Iavoloha ont été promus Colonels.

Pourtant, selon notre source, ils n'ont pas rempli les conditions requises. En tout cas, cette nouvelle liste d'avancement en grade au sein de l'Armée et de la Gendarmerie nationale est actuellement source de grogne. Faut-il rappeler qu'en 2014, la promotion de l'Aide de camp du Président Hery Rajaonarimampianina a provoqué des polémiques. En ayant porté le grade de Lieutenant-colonel pendant 4 ans et 6 mois, celui-ci a été le seul à avoir été promu à l'époque parmi ses co-promotionnaires.