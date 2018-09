Madagascar: Fisema - Plainte contre « Marie Stopes Madagascar »

Des employés de « Marie Stopes Madagascar » par le biais du Fisema et du syndicat « Vaika MSM » s'insurgent contre les pratiques de leurs dirigeants.

Ces syndicats sont même allés plus loin car ils ont l'intention de porter une plainte contre ces derniers. Lors d'une conférence de presse tenue hier, ils ont dénoncé les irrégularités commises dans cette société. Ils ont notamment fait savoir le renvoi de 25 employés dont le SG du syndicat « Vaika MSM » tout en soulignant au passage que les salaires des employés ont été revus à la baisse. Ces derniers sont parfois sous pression surtout s'ils adhèrent au syndicat « Vaika MSM ».

De son côté, les dirigeants de cette société avancent comme argument que Marie Stopes Madagascar se trouve en difficulté économique. Ce que les syndicalistes réfutent en arguant une mauvaise gestion de la part de leurs dirigeants. Ils lancent ainsi un appel à l'inspection du travail pour se pencher sur cette affaire.

Notons que « Marie Stopes Madagascar » est une organisation sociale à but non lucratif orientée vers le résultat, qui utilise des techniques modernes de gestion et de marketing pour fournir des services de planification familiale, de santé de la reproduction et sexuelle, de santé maternelle et infantile et autres services associés. Dans tous les cas, cet organisme de santé opérant dans la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale n'est pas encore au bout de ses peines.