Madagascar: Traditions funéraires - Il est temps de dépasser les tabous

Le président sortant a fait fi des pratiques républicaines et universellement admises. Plus »

Business. Nos sociétés étant en continuelle évolution, des services se créent pour essayer de satisfaire les nouveaux besoins de consommation des gens. Hormis le fait que le développement des services offerts par les agences funèbres rendent beaucoup de services aux familles. Il convient de noter qu'il s'agit également d'un domaine très lucratif dont les demandes ne cessent de croître. Lucratif, parce qu'une famille entière dépense environ trois millions d'ariary lors des jours de deuil. Multipliée par le nombre de décès qui survient chaque jour, la somme peut atteindre une certaine proportion pour une agence donnée. D'autant plus que certaines familles ont plus d'exigence que d'autres. Ce qui fait que la facture est proportionnelle aux services demandés. Pour l'heure, l'environnement des affaires est encore loin d'être saturé dans ce domaine. C'est dans cette optique que l'Agence « Tsaralevenana » projette de mettre en place un crématorium dans les années à venir. Histoire de procurer des services utiles tout en se faisant de l'argent.

C'est dans un pari risqué que l'agence Tsaralevenana s'est lancée dans le business de «la mort». Un concept qui entend «délier les familles qui ont perdu des êtres chers de certaines lourdeurs d'ordre organisationnel et logistique durant la période de deuil». Comme l'a fait savoir Mihanta, fondatrice et gérante de ladite agence «l'initiative est partie d'un constat selon lequel outre la charge sentimentale de la perte d'un membre de la famille, il y a également les difficultés rencontrées dans l'organisation des cérémonies mortuaires».

Moderniser. Si de nombreux Malgaches attachent encore beaucoup d'importance à certains us et normes sociales, d'autres pensent qu'il faut passer outre des pratiques qui empêchent le développement. Il faudrait également moderniser certaines pratiques inhérentes à l'évolution.

Innover dans le domaine des us et normes sociales est difficile et parfois suicidaire.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.