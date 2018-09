Madagascar: Football - « Fosa Juniors était disposé à envisager le transfert de Dax », déclare le président Arno Philip Steenkist

« Fosa Juniors » a tenu à s'expliquer sur les malentendus qui l'opposent au « Kaiser Chiefs » autour du transfert de Dax. Le club l'a fait savoir lors dune conférence de presse d'hier au Futsal, à Andraharo.

Un tour d'horizon sur cette affaire qui met à mal le football malgache dans son ensemble et bien entendu Dax Arohasina Andriamirado qui, manifestement, reste le grand perdant.

Les propos d'Arno Steenkist ne pouvaient prêter à équivoque lorsqu'il évoque qu'il regrette l'attitude de « Kaiser Chiefs » qui dénigre le football à Madagascar en le traitant d'amateur.

Gros salaire. D'ailleurs et au cours de cette conférence de presse, « Fosa Juniors » par le biais de son SG, Hubert Grosset et son administrateur Ando Harivola, ont apporté des précisions supplémentaires comme quoi le club jouit d'un statut professionnel avec tout le bazar qui va avec, notamment un gros salaire, une couverture médicale et même le logement pour des joueurs qui ne font que du football.

Et si ce n'est pas du professionnalisme, Dieu que cela lui ressemble et qu'on comprend l'amertume d'Arno Steenkist quand le « Kaiser Chiefs » n'était pas de cet avis.

Et quand le patron du Fosa reconnaît que l'intérêt du football malgache prime avant toute chose, on a envie d'applaudir. Car rien n'oblige ce Néerlandais à agir de la sorte, mais il le fait probablement par amour. Il va même plus loin qu'il est partant pour mettre en place une ligue professionnelle regroupant les meilleures formations à Madagascar.

Revenant sur le cas de Dax, « Fosa » avoue qu'il était disposé à envisager le transfert de Dax, mais en souhaitant que cela se fasse dans les règles. « Dax était un de nos meilleurs joueurs, capitaine qui plus est, mais il est parti alors qu'on entamait à peine la Poule des As qui est capitale pour le club », explique encore Arno Steenkist.

Enorme préjudice. Inutile de rajouter que ce départ de Dax a causé un énorme préjudice au club, car il aurait dû terminer la saison avec le club avec qui il a signé un contrat, précise pour sa part Ando Harivola avant d'évoquer la difficulté du transfert, car le « Kaiser Chiefs » persiste et signe que Dax n'a pas besoin de quoi que ce soit pour partir en étant amateur.

Plus diplomate, Arno Steenkist met l'accent sur l'incompatibilité du calendrier du mercato qui se termine fin juin pour Madagascar et fin août pour l'Afrique du Sud. Toutefois, il était prêt à lâcher du lest pour peu que les deux clubs et surtout Dax y trouvent leurs intérêts en précisant toutefois que les sommes avancées dans la presse sur le montant du transfert ne sont que de pures allégations.

C'est d'ailleurs pour ça que « Fosa » a fait parvenir au « Kaiser Chiefs » la convocation de Dax pour le match contre le Sénégal. Mais Dax a apparemment choisi de ne pas l'honorer même si le patron de Fosa soutient haut et fort qu'il n'avait pas envisagé nullement d'émettre une IST (Interdiction de Sortie du Territoire), car cela relève de la Justice et ne s'applique qu'en cas de faute grave.

Pour l'instant, Arno Steenkist ne rêve que d'une qualification de Madagascar à la CAN 2019 et se désole que Baggio, son maître à jouer, ne soit disponible pour les Barea à cause d'une blessure à une cheville. Ce qui est tout à son honneur.