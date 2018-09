Madagascar: Infrastructures - Forte dégradation des routes sur le littoral Est

Le président sortant a fait fi des pratiques républicaines et universellement admises. Plus »

Sur la côte Est, les automobilistes parlent d'oubli. « Les autorités n'empruntent peut-être plus les voies routières. Il se peut qu'elles ne sachent même pas dans quel état sont les routes RN2 et RN5 actuellement. Sinon des interventions auraient été faites, vu l'importance de ces axes », nous a confié un transporteur opérant sur le littoral Est.

Alors que l'Etat et ses partenaires techniques et financiers investissent davantage pour l'extension des ports et aéroports de la Grande Ile, les infrastructures routières se dégradent davantage, faute d'entretien.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.