Gabon: Le Centre gabonais des élections reçoit la nouvelle liste électorale

De son côté, le ministre du Budget, Jean Fidèle Atandault, présent à la cérémonie, a martelé que le financement des deux scrutins est bouclé. Les regards seront ensuite tournés du côté du Centre gabonais des élections (CGE), une institution paritaire, majorité et opposition, qui est désormais chargée d'organiser les élections.

La remise de cette liste ainsi que des urnes et des isoloirs marque un tournant décisif vers la tenue des législatives et locales jumelées dont le premier tour est prévu le 6 octobre prochain.

La liste électorale compte 680 000 électeurs soit 52 000 votants de plus par rapport à la liste qui a servi à l'élection présidentielle de 2016. Il y a deux ans, le Gabon comptait 628 000 électeurs. L'engouement des jeunes ayant atteint 18 ans entre 2016 et 2018 explique cette augmentation, selon le ministère de l'Intérieur.

Le gouvernement a davantage dissipé les rumeurs d'un éventuel nouveau report de ces scrutins pour des problèmes d'organisation et de financement. Mardi, le gouvernement a remis le matériel électoral au Centre gabonais des élections (CGE) et notamment la nouvelle liste électorale.

