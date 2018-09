Ile Maurice: Descente policière à L'Escalier - Un officier de l'ADSU blessé, la SMF appelée en renfort

Les audiences ont pris fin, hier jeudi 6 septembre, à La Haye sur le contentieux territorial entre Maurice et la… Plus »

Bilan : un policier de l'ADSU à été blessé et un véhicule de police endommagé. Trois panneaux de vitre au domicile de la famille concernée ont également été brisés. Devant cette situation, les membres des forces de l'ordre sur place ont dû faire appel à la Special Mobile Force pour calmer les esprits et rétablir l'ordre.

Père et fils se sont opposés aux policiers. L'altercation devait vite dégénérer. Et une cinquantaine de personnes se sont massées devant leur domicile. Hostiles, certaines d'entre elles ont lancé des projectiles sur les policiers.

La police a eu fort à faire hier, jeudi 6 septembre, à L'Escalier. Lors d'une perquisition au domicile d'une famille de la localité, les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), qui étaient accompagnés des limiers de la Special Supporting Unit et du Groupement d'intervention de la police mauricienne, ont été pris à partie.

