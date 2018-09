Ile Maurice: Touristes allemands attaqués - Trois habitants de Riambel passent aux aveux

Les audiences ont pris fin, hier jeudi 6 septembre, à La Haye sur le contentieux territorial entre Maurice et la… Plus »

Armés d'un couteau, ils ont intimé l'ordre aux ressortissants allemands de leur remettre toutes leurs affaires. Ces deux habitants de Riambel ont fouillé le véhicule et ont fait main basse sur les téléphones portables, appareils photo, cartes de crédit et autres effets personnels des touristes. La valeur du butin est estimée à Rs 205 000.

Les faits se sont produits le jeudi 30 août. La famille allemande, composée du père, un comptable de 46 ans, son épouse de 44 ans et leur trois enfants de 7, 14 et 17 ans, se trouvait à bord d'une voiture de location à Rochester Falls. Nicholas Pochet et Joey Couyava ont alors surgi.

