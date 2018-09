Cote d'Ivoire/Rwanda: Kamara Ibrahim prône un état d'esprit nouveau chez les Eléphants

La Côte d'Ivoire a entamé la préparation en vue du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations TOTAL 2019, contre le Rwanda. Depuis lundi, à Chantilly, en France, l'équipe peaufine sa forme avant de rallier, ce jeudi, Kigali, la capitale rwandaise, où les attendent de pied ferme les Amavubi, dimanche 9 septembre, sur leurs installations du stade Nyamirambo.

Pour son premier contact officiel avec la troupe, depuis sa nomination au poste de sélectionneur, le 30 Juin 2018, Kamara Ibrahim n'a pas caché détermination à imprimer sa marque sur l'équipe. Le technicien, qui a jailli de l'ombre de Michel Dussuyer et Marc Wilmot, compte fournir "les remèdes adéquats".

Pour cela, il prône un nouvel état d'esprit au sein de sa troupe afin d'obtenir des meilleurs résultats lors des échéances à venir.

« Un groupe est amené à vivre ensemble donc, pour moi, le comportement, l'attitude, l'engagement et surtout le respect des nations c'est-à-dire le fort sentiment d'appartenance à une nation sont importants parce qu'aujourd'hui, ce sont des valeurs qu'on néglige, mais qui, à un moment donné, doivent fédérer un groupe, doivent permettre d'avoir des choses communes qui nous dirigent vers un objectif », a déclaré le technicien ivoirien.

A propos des problèmes d'egos qui minaient le groupe, Ibrahim Kamara est catégorique. « Pour réussir de grandes missions, il faut des gens qui sont concernés.

On ne peut plus se cacher, traîner les pieds et mettre les égos en avant... Je ne veux pas de garçons qui viennent en sélection, qui ne pensent qu'à eux et qui ne sont pas capables de faire des sacrifices en terme de respect ».

La Côte d'Ivoire, selon Kamara, possède des joueurs talentueux, mais cela ne suffit pas pour avoir de bons résultats. « On a beau avoir du talent, si après on n'a pas la bonne attitude, la bonne mentalité on ne pourra pas l'exprimer et on ne pourra pas en tirer grand-chose.

En plus du volet sportif, si on ajoute un bon comportement, un bon état d'esprit dans lequel on vient en sélection pour venir se battre sur le terrain faire plaisir aux Ivoiriens, mouiller le maillot, je pense qu'on peut réussir de grandes choses » a souligné Kamara Ibrahim.