Tunisie: Marche délibérée vers la sécurité alimentaire

Animée par M. Abdallah Rebhi, la conférence a abordé un ensemble de thèmes comme les préparatifs de la campagne agricole 2018-2019 en axant l'intervention sur le programme national d'amélioration de la productivité pour le lait, les céréales et les olives, les eaux potable et d'irrigation. Le secrétaire d'Etat a insisté sur la nécessité de rationaliser davantage l'utilisation de l'eau d'irrigation et la structuration des groupements hydriques.

Suivi et évaluation des projets

La conférence a abordé aussi l'économie solidaire, la femme rurale, la présentation du dispositif de suivi et d'évaluation des projets de développement, le processus du développement agricole dans chaque gouvernorat présenté par les commissaires régionaux.

Une table ronde sur l'optimisation de la gestion administrative, financière et technique, a été organisée en marge de ladite conférence.

A cette occasion, M. Samir Taïeb a souligné que la conférence périodique avec les commissaires régionaux est devenue une tradition instaurée par le ministère en vue d'étudier et d'évaluer les réalisations au cours de la précédente campagne et mettre en place des programmes pour la campagne suivante.

Il a indiqué que de telles rencontres sont susceptibles de promouvoir le secteur agricole et de la pêche. Mieux encore, le secteur agricole a contribué en 2018 à améliorer la balance commerciale alimentaire d'une valeur de 138 millions de dinars et avec un taux de couverture de 106%.

L'agriculture est, d'ailleurs, considérée comme un pôle central et essentiel dans la croissance économique locale. Le ministre a rappelé, par ailleurs, que le secteur agricole en Tunisie s'est développé au cours des deux dernières années de 9.8% contre une croissance de 8.5% enregistrée en 2016.

S'agissant des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, le ministre a indiqué que les prévisions tablent sur un volume de près de 1.335 millions de dinars en 2018, ce qui correspond à une croissance respectivement de 5.7% et 7.2% par rapport aux années 2016 et 2017.

Dans ce cadre, le ministre s'est félicité des efforts déployés par les commissaires régionaux de développement agricole, et ce, pour avoir optimisé la gestion des ressources hydriques dans le cadre de la stratégie nationale et régionale de rationalisation de la consommation de l'eau.

Conservation des thonidés

Ils ont contribué aussi à la lutte contre les incendies, la contrebande et la protection du bétail contre les vols. Ces commissaires ont participé aussi à la réussite des campagnes agricoles notamment la récolte céréalière, la cueillette des olives et des dattes et ont veillé au bon déroulement de la pêche au thon rouge pour éviter de classer notre pays dans la liste noire de l'organisation internationale pour la conservation des thonidés.

Au sujet des ressources hydriques, le ministre a relevé que les structures sous tutelle du ministère ont élaboré un programme spécifique en vue de faire face à la demande en eau au cours de l'été 2019.

Il a indiqué qu'un appui est fourni à la campagne nationale de rationalisation de la consommation de l'eau au double niveau régional et local en renforçant la vulgarisation directe, et ce, pour s'adapter avec la situation de manque d'eau. L'orateur a recommandé de multiplier les efforts en vue de fournir l'eau potable dans les écoles primaires et d'anticiper pour éviter les problématiques de distribution de l'eau potable.

D'où la nécessité d'intervenir rapidement en vue de réparer les défaillances constatées au niveau du réseau de distribution d'eau relevant de société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede).

Il est nécessaire également d'écouter les agriculteurs qui expriment leurs préoccupations, et ce, en vue de trouver des solutions pertinentes en coordination avec tous les intervenants.

Les délais prévus par la loi doivent être respectés pour traiter les dossiers présentés par les citoyens, les agriculteurs, les investisseurs et les pêcheurs.

Le bureau de relations avec le citoyen au sein des commissariats régionaux au développement agricole doivent être réactivés, conseille le ministre, insistant sur la nécessité de fournir des réponses à toutes les questions posées et d'identifier des solutions efficaces au niveau régional.

Pour ce qui est de la pêche, le ministre a recommandé d'accélérer l'équipement des embarcations de pêche du système VMS et d'appliquer les circulaires relatives aux procédures dissuasives à l'encontre des contrevenants.

L'aménagement des ports de pêche constitue également une priorité pour les pêcheurs. Le dispositif de production est appelé, de son côté, à améliorer la productivité et la qualité tout en valorisant le produit par la transformation et l'agriculture à forte valeur ajoutée comme l'agriculture biologique.

On compte, d'ailleurs, poursuivre l'exécution des programmes relatifs à la protection des plantes contre les maladies et les fléaux naturels.