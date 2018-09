Nigeria/Seychelles: Les Super Eagles sont en place à Victoria

Le Nigeria est depuis mardi à Victoria, la capitale des Seychelles. Les Super Eagles rencontreront samedi l'équipe des Seychelles lors de la seconde journée des éliminatoires de la CAN Total 2019.

Les joueurs sont arrivés en deux groupes et ont entamé les premiers entraînements dès le lendemain avec la ferme ambition de faire oublier le plus vite possible leur triste déconvenue de la Coupe du monde mais aussi leur échec, en juin 2017 lors de la première journée des éliminatoires, à la maison contre l'Afrique du Sud.

"C'est un match très important pour l'équipe car nous devons montrer que nous savons encore gagner après la Coupe du monde " a déclaré dès son arrivée le sélectionneur Gernot Rohr. "Pour nous la présence au Cameroun est une nécessité absolue.

Je vous rappelle qu'après la conquête du titre continental en 2013, les Super Eagles n'ont pas réussi à se qualifier pour les deux éditions suivantes. Je n'imagine pas une seule seconde qu'il y ait une troisième absence consécutive. C'est une situation inenvisageable pour le Nigeria".

Ceci explique que Gernot Rohr et sa troupe sont sous pression avant ce match entre "David et Goliath". Prudence recommande le franco-allemand "je les ai vus jouer à la COSAFA au mois de juin et l'équipe peut nous perturber sur le terrain".

"Et, ajoute-t-il, ce sera une nouvelle expérience de jouer sur un terrain artificiel, ajouté à la brise et à la chaleur.

Il faudra faire face avec une équipe amoindrie par les absences de John Obi Mikel et Alex Iwobi, et le renoncement à la sélection d'Arthur Moses. Il reste quand même dans l'effectif 16 des 23 joueurs retenus pour Russie 2018.

Bref Gernot Rohr sait que les Nigérians attendent beaucoup de lui et de ses joueurs et que tous ses arguments pour modérer leur certitude de victoire resteront vains.

"Nous ne sommes pas venus en vacances aux Seychelles, dit-il, même si le charme de ces îles, paradis touristiques, n'est plus à vanter. L'objectif est simple. Ce sera la victoire, rien que la victoire".