Tunisie/Swaziland: CAN 2019 / Faouzi Benzarti - « Le groupe affiche une grande forme »

La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 aura lieu ce weekend. La sélection tunisienne affrontera le Swaziland en déplacement, dimanche.

Les Aigles de Carthage ont effectué une deuxième séance d'entraînement sous la conduite du sélectionneur Faouzi Benzarti, mardi au stade Olympique d'El Menzah. Tous les joueurs (22) ont pris part à la séance d'entrainement consacrée à des exercices de positionnement défensif et de transition offensive.

Au micro de nos confrères de TAP, Faouzi Benzarti a déclaré que le groupe affiche une grande forme et que son principal objectif est d'améliorer la prestation du groupe.

S'agissant du remplacement d'Aymen Balbouli et de Karim Laaribi, le technicien tunisien a tenu à rappeler que seuls les joueurs en forme, opérationnel et actifs dans leurs clubs sont sollicités. « Or, ce n'est pas le cas pour Balbouli qui ne s'entraine pas avec son club», a-t-il expliqué.

Pour le cas Laaribi, Benzarti affirme que le joueur a évoqué des raisons personnelles qui l'empêcheraient de répondre favorablement, du moins pour le moment, à la convocation en équipe nationale.

Selon le sélectionneur, « la porte restera ouverte pour tous à condition d'avoir la motivation, la détermination et surtout l'envie ».

La Tunisie rappelle-t-on, occupe la tête du classement du groupe J des éliminatoires de la CAN 2019, après sa victoire à Rades face à l'Egypte (1-0), devançant le Niger et le Swaziland (1 pt chacun) et l'Egypte (0 pt).