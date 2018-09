Algérie: Alexandre Oukidja heureux de rejoindre les Fennecs

Alexandre Oukidja, qui a obtenu la nationalité algérienne en mai dernier, a été appelé pour le match Gambie-Algérie. Le gardien de but titulaire du FC Metz en Ligue 2 est convoqué pour le rassemblement des Fennecs du 3 au 6 septembre, en vue du match de qualification pour la CAN 2019 (Coupe d'Afrique des Nations).

Depuis quelques années son nom revenait à chaque liste publiée par la fédération algérienne. Mais il lui fallait obtenir la nationalité, ce qui a été fait en mai dernier. Il peut désormais jouer pour le pays de ses aïeux.

« C'est une fierté pour moi et pour tout footballeur algérien de décrocher une place en Equipe nationale. C'était vraiment un objectif dans un ma carrière d'être sélectionné, parce que c'est une fierté pour moi et ma famille. Côtoyer des joueurs comme Brahimi, Mahrez ou Mbolhi est un plus pour ma carrière.

J'espère que tous ensemble, on formera une grande équipe. Pour le moment, je suis dans la découverte, donc j'observe et j'apprends, » a confié Alexandre Oukidja, dans des propos relayés par Le Buteur.

Auteur d'un début de saison remarquable en Ligue 2 avec le FC Metz, Alexandre Oukidja va jouer en Afrique pour la première fois. Et il semble ne pas avoir des appréhensions par rapport à ce déplacement en Gambie. «

Non, je n'ai pas d'appréhensions, j'ai de l'excitation, on va dire, quand on est footballeur, on a envie de découvrir autre chose. Donc pour moi, la sélection, c'est tout nouveau mais je vais la prendre avec plaisir et travailler pour montrer que j'ai le niveau de la sélection.

Et comme je l'ai dit, je vais apprendre, je serai du voyage en Gambie, c'est bien, et j'espère qu'il y en aura d'autres car c'est quelque chose d'exceptionnel d'être en sélection. »