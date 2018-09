Maroc/Malawi: Elim CAN 2019 - Khalid Boutaib et Manuel Da Costa incertains

Si le Cameroun est qualifié d'office en tant qu'organisateur de la compétition et également tenant du titre, les coéquipiers de Younès Belhanda devront se rattraper et réaliser un sans-faute pour décrocher leur ticket.

En effet, Khalid Boutaib et Marouane Da Costa auraient ressentis des douleurs lors d'une séance d'entraînement et ont dû quitter leurs partenaires avant la fin. En l'absence de Boutaib, Hervé Renard peut compter sur la disponibilité d'Ayoub El Kaabi ou encore celle de l'attaquant de l'AS Caen Yacine Bamou.

Le premier rendez-vous de la saison pour les Lions de l'Atlas approche. À quelques jours du match face au Malawi, prévu samedi au Complexe Mohammed V à Casablanca, pour le compte de la deuxième journée du groupe B en éliminatoires de la CAN 2019, le groupe était au complet mardi soir sur la pelouse du stade annexe du Complexe Moulay Abdellah. Mais Khalid Boutaib et Marouane Da Costa pourrait manquer cette rencontre. La présence des deux joueurs est incertaine.

Copyright © 2018 Africa Top Sports.

